Закон о локализации такси назвали ударом по российским автомобилям

Вице-президент НАС Шапарин: Локализации такси обрушит спрос на российские машины

Одним из следствий закона о локализации такси, вступающего в силу с 1 марта 2026 года, станет падение интереса к российским машинам. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он объяснил, что многие компании и самозанятые не станут покупать слишком дорогие отечественные машины, на что рассчитывают авторы закона. Вместо этого они просто уйдут с рынка пассажирских перевозок, когда не смогут зарегистрировать имеющиеся автомобили для легальной работы.

В результате машина окажется им не нужна, и бывшие таксисты попытаются продать ее. Из-за этого подержанные иномарки хлынут на внутренний рынок по низким ценам, что станет очередным ударом для отечественных автозаводов, и без того сталкивающихся с обвальным падением продаж.

Национальный совет такси (НСТ) и Лизинговый союз оценивают количество машин в отрасли, у которых сроки лизинга подойдут к концу после 1 марта 2026 года, почти в 100 тысяч единиц. В соответствии с обновленным законодательством, подавляющее большинство из них переоформить не удастся.

«Фактически в зоне риска и неопределенности находятся все автомобили, взятые в лизинг таксомоторными организациями в период с 2022 по 2025 год», — объясняют эксперты.

Организации предложили дать возможность использовать машины, уже задействованные в таксомоторных перевозках, запретив только регистрацию новых иномарок. По словам директора Лизингового союза Евгения Царева, для надежности можно было бы ограничить срок службы автомобиля такси пятью или семью годами.

Ранее эксперты раскритиковали представленный Минпромторгом список машин, доступных для использования в сервисах такси. Недоумение, в частности, вызвало включение в него внедорожников Niva Travel и УАЗ «Хантер», которые не предназначены для перевозок пассажиров.