Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?

Минпромторг утвердил список машин для работы в такси с 1 марта 2026 года в РФ

Минпромторг опубликовал список машин, которые с 1 марта 2026 года будут разрешены для использования в службах такси. Отобранные модели вызвали недоумение у участников рынка.

В рамках закона о локализации таксопарки обязаны использовать подходящие по параметрам машины отечественных производителей. К настоящему моменту в список включены автомобили Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Voyah (Free, Dream, Passion), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заметила, что особое недоумение подобный перечень вызвал из-за того, что в нем указаны автомобили, непригодные для пассажирских перевозок. Речь идет о Niva Travel и УАЗ «Хантер». Она напомнила, что данные модели авто больше подходят для езды по бездорожью и не смогут обеспечить пассажирам комфортные условия для езды по городу.

Вопросы о списке разрешенных машин вызывает и стоимость указанных моделей. Ирина Зарипова заметила, что из перечня лишь пять автомобилей стоят менее 1,5 миллиона рублей, что уменьшает возможности для работы самозанятых водителей и небольших служб такси.

С ней согласилась исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. Она подчеркнула, что в последнее время машины «АвтоВАЗа» выросли в цене, так что в случае, если их авто станут безальтернативными, компания может воспользоваться этим и вновь поднять стоимость машин.

В этом списке модели Lada не привлекательны экономически, Voyah — слишком дорогие, электромобили — с непонятной остаточной стоимостью, а УАЗ «Хантер» и Niva Travel не созданы для комфортной перевозки пассажиров Наталия Лозинская исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси»

Она добавила, что это может расширить кризис за рамки автопрома.

В перечне разрешенных для такси авто не увидели бренды класса «Комфорт+»

В опубликованном Минпромторгом списке машин, разрешенных для использования в такси, отсутствуют модели сегмента «Комфорт+». Об этом заявил автоэксперт Алексей Аксенов.

Безусловно, хочется еще какие-то бренды, пошире. Я среди моделей не вижу «Комфорт+» Алексей Аксенов автоэксперт

По его словам, из-за ограниченного выбора моделей в перечне данный тариф может серьезно «просесть». Он подчеркнул, что машины «УАЗ» вряд ли будут пользоваться большим спросом у пассажиров, а модели Sollers чаще всего ассоциируются с коммерческим транспортом.

Аксенов заметил, что для тарифов «Эконом» и «Комфорт» хорошо подойдут машины марки «Москвич», а вот автомобили Voyah, вероятно, будут нечасто использоваться водителями, так как это машины класса премиум.