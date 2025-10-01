Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

Lada Granta, УАЗ Patriot и Niva Travel вошли в список пригодных для такси машин

Руководство Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) представило первичный список автомобилей, пригодных для такси. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В перечень вошли в общей сложности более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации. В списке оказались представлены семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, две модели УАЗа (Patriot и Hunter), одна модель Sollers (SP7).

В список также вошел весь модельный ряд столичного концерна «Москвич» (3, 3е, 6, 8), а также модели, выпущенные на заводе в Липецкой области — Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, Voyah Free, Dream и Passion. В первичный перечень Минпромторг включил все основные виды автомобилей, включая седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), гибриды и электрокары. В дальнейшем, пояснили в ведомстве, перечень будет пополняться по мере появления на рынке новых локализованных моделей.

Скандальный закон о локализации такси был одобрен российским властями в конце весны 2025 года. Со следующего года в стране для работы в такси станет возможно использовать только машины в высоким уровнем локализации.

Этот закон вызвал скептическую реакцию у представителей отрасли. В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ, в частности, прогнозировали массовый уход водителей из сферы таксоперевозок и резкое удорожание подобного рода услуг при одновременном снижении их качества. Усиление регулирования отрасли со стороны государства, предупредил глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев, может привести к уходу таксистов в теневую экономику.