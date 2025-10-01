Автоэксперт допустил расширение списка допущенных к работе в такси машин

Автоэксперт Моржаретто: К работе в такси могут допустить Haval, Solaris и Belgee

Опубликованный Минпромторгом предварительный список автомобилей, которые допустят к работе в такси с 1 марта, может пополниться еще тремя марками — по данным автоэксперта, члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто речь идет о Haval, Solaris и Belgee, под которой в Белоруссии выпускают модели китайского Geely. О том, что с производителями сейчас «идут переговоры», он рассказал KP.RU.

«Возможно, наши чиновники пойдут на какие-то уступки, корректировки. И чуть позже, зимой или ближе к весне, список моделей расширят», — допустил специалист, отметив, что планку по уровню локализации для машин, производимых в рамках специнвестконтрактов, уже снизили.

В представленный властями перечень вошли в общей сложности более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации. В нем, в частности, оказались семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, две модели УАЗа (Patriot и Hunter) и весь модельный ряд столичного концерна «Москвич».

Участники рынка и эксперты удивились некоторым аспектам указанного списка. Так, глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова обратила внимание на включение в него таких машин как Niva Travel и УАЗ «Хантер», предназначенных не для работы в городских условиях, а автоэксперт Алексей Аксенов указал, что ни одна из названных моделей не соответствует сегменту с тарифом «Комфорт+», который из-за этого может «просесть».