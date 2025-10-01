Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:54, 1 октября 2025Экономика

Автоэксперт допустил расширение списка допущенных к работе в такси машин

Автоэксперт Моржаретто: К работе в такси могут допустить Haval, Solaris и Belgee
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Опубликованный Минпромторгом предварительный список автомобилей, которые допустят к работе в такси с 1 марта, может пополниться еще тремя марками — по данным автоэксперта, члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто речь идет о Haval, Solaris и Belgee, под которой в Белоруссии выпускают модели китайского Geely. О том, что с производителями сейчас «идут переговоры», он рассказал KP.RU.

«Возможно, наши чиновники пойдут на какие-то уступки, корректировки. И чуть позже, зимой или ближе к весне, список моделей расширят», — допустил специалист, отметив, что планку по уровню локализации для машин, производимых в рамках специнвестконтрактов, уже снизили.

В представленный властями перечень вошли в общей сложности более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации. В нем, в частности, оказались семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, две модели УАЗа (Patriot и Hunter) и весь модельный ряд столичного концерна «Москвич».

Участники рынка и эксперты удивились некоторым аспектам указанного списка. Так, глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова обратила внимание на включение в него таких машин как Niva Travel и УАЗ «Хантер», предназначенных не для работы в городских условиях, а автоэксперт Алексей Аксенов указал, что ни одна из названных моделей не соответствует сегменту с тарифом «Комфорт+», который из-за этого может «просесть».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?

    Россиянка потеряла мужа после ссоры и заявила в полицию о его похищении

    Россиянам раскрыли простой способ продлить жизнь на четыре года

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Туристку накачали наркотиками, избили и похитили из отеля на курорте в Африке

    В городе Киевской области произошел блэкаут после ударов дронов

    В российском городе произошла массовая драка между двумя школами

    Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

    Федерация футбола Израиля выразила желание пригласить в сборную российского вратаря

    Генерал рассказал о применении неуязвимых дронов в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости