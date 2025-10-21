Экономика
«АвтоВАЗ» решил продлить сокращенную рабочую неделю

Соколов: «АвтоВАЗ» продлит сокращенную рабочую неделю до конца 2025 года
Вячеслав Агапов
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» продлит сокращенную рабочую неделю до конца 2025 года. Об этом решении заявил президент компании Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах форума «Сделано в России» глава автоконцерна отметил, что сокращение рабочей недели позволит избежать большого скопления машин Lada на складах в 2026 году. Кризис перепроизводства сказывается не только на финансовой модели компании, но и на всем авторынке, пояснил он. Предприятие работает четыре дня в неделю с конца сентября.

«Тот план, который мы представили на утверждение директоров, он предполагает возврат (на пятидневку — прим. «Ленты ру»). Это было необходимо, чтобы разгрузить запасы», — добавил Соколов.

В 2025 году «АвтоВАЗ» рассчитывал выпустить 500 тысяч автомобилей, но провал рынка на фоне повышения утильсбора и повышения ключевой ставки заставил компанию существенно скорректировать ожидания и даже перейти на четырехдневную рабочую неделю. В случае победы над инфляцией и снижения ключевой ставки, выразил надежду Соколов, автопроизводитель надеется на рост национального рынка в следующем году до 1,5 миллиона машин и увеличение своих продаж на 15-20 процентов от ожидаемого в 2025-м уровня.

На четырехдневку уже перешли «КамАЗ» и производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент»). Производитель «Уралвагонзавод» перевел на сокращенную рабочую неделю лишь часть сотрудников.

