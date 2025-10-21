Экономика
14:01, 21 октября 2025

«АвтоВАЗ» понадеялся на резкий рост продаж автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о надежде увеличить продажи в 2026 году на 20 %
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» надеется на рост национального рынка в следующем году до 1,5 миллиона машин и увеличение своих продаж на 15-20 процентов от ожидаемого в 2025-м уровня. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, передает «Интерфакс».

По его словам, такие планы сбудутся в случае победы над инфляцией и снижения ключевой ставки. Впрочем, топ-менеджер добавил, что совет директоров «АвтоВАЗа» пока не утвердил производственный план на следующий год. «Тем не менее мы рассчитываем выйти на параметры существенно выше, чем в текущем 2025 году», — заключил он.

Годом ранее компания рассчитывала выпустить 500 тысяч автомобилей, однако общий провал рынка заставил ее существенно скорректировать ожидания и даже перейти на четырехдневную рабочую неделю. В сентябре Соколов предположил, что к концу года производитель сможет выйти на уровень более 300 тысяч автомобилей.

Ранее во вторник, 21 октября, глава «АвтоВАЗа» предложил поддерживать экспорт российских автомобилей через льготное кредитование покупателей за рубежом, как это делают китайские компании. Он заверил, что если такое решение будет принято, то продажи Lada «уверенно перешагнут за 20 тысяч и даже больше».

Еще одним способом увеличить спрос на модели Lada в 2026 году стал закон о локализации автомобилей такси, основным бенефициаром которого выступает «АвтоВАЗ». В ответ на критику участников отрасли, предупреждающих о резком росте цен и уходе из сферы таксоперевозок десятков тысяч водителей, замглавы «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак напомнил, что закон принят по инициативе президента страны Владимира Путина и обсуждению не подлежит.

