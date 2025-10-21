Экономика
«АвтоВАЗ» не увидел проблем с законом о локализации такси

Платон Щукин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Закон о локализации автомобилей такси в нынешнем виде сбалансирован и не требует никаких существенных изменений, а у тех, кто жалуется, было время на подготовку. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил замглавы «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, передает «Интерфакс».

Автопроизводитель считается главным бенефициаром новых правил, которые должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и вызвали тотальную критику со стороны отрасли. Участники рынка предупреждают, что число его участников радикально сократится, а цены вырастут.

Тем не менее представитель «АвтоВАЗа» напомнил, что закон принят по инициативе президента страны Владимира Путина, потребовавшего допускать до перевозок пассажиров только локализованные автомобили.

«Поручение президента у нас вышло в июне 2023 года. Закон был подписан президентом 23 мая 2025 года. Все это время он публично на огромном количестве площадок обсуждался. Подготовиться к вступлению в силу закона было можно», — указал Громак, отметив, что причин для каких-то иных критериев допуска автомобилей для использования в такси нет.

Ранее глава «Яндекс Такси» Александр Аникин рассказал, что закон о локализации такси приведет к серьезным последствиям для отрасли. Он отметил, что многие города и тарифные классы останутся без притока новых автомобилей. Если ориентироваться на нынешний перечень Минпромторга, то компаниям остается очень ограниченный выбор.

По его мнению, с самыми серьезными проблемами столкнутся самозанятые водители, которые работают на личных автомобилях и нередко только несколько дней в неделю. Они не станут покупать продукцию отечественного автопрома и предпочтут уйти из отрасли, потому что отбить расходы на новую машину все равно не смогут.

До этого опрос Института социального маркетинга (Инсомар) продемонстрировал, что треть водителей такси в России не допускают даже мысли об использовании отечественных автомобилей. Среди пассажиров против нового закона выступили 60 процентов респондентов.

    Все новости