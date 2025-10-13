Экономика
Треть российских таксистов отказалась пересаживаться в российские автомобили

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Закон о локализации такси, который подразумевает использование только попавших в реестр отечественных автомобилей, сталкивается с глубоким неприятием пассажиров и участников рынка даже на низовом уровне. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социального маркетинга (Инсомар), на который ссылается Forbes.

Среди пассажиров против утвержденной инициативы выступили 60 процентов респондентов, а среди водителей — 81 процент. Кроме того, более трети водителей отказались даже думать о том, чтобы пересесть для работы на российские машины. Каждый второй владелец иномарки не допускает покупку ни одного автомобиля из утвержденного перечня.

Подавляющее большинство опрошенных уверены, что закон приведет к росту цен услуги такси, а 57 процентов полагают, что эффективно поддержать с его помощью отечественный автопром также не удастся. Кроме того, 43 процента водителей считают, что даже после его вступления в силу проблемы российских автопроизводителей сохранятся.

Исследование подготовлено по результатам телефонного опроса 1,6 тысячи респондентов, опроса 200 водителей и серии фокус-групп.

Ранее эксперты и участники рынка удивились представленному Минпромторгом списку машин, доступных для использования в сервисах такси. Отдельное недоумение вызвало включение в него внедорожников Niva Travel и УАЗ «Хантер», которые по уровню комфорта не предназначены для перевозок пассажиров в условиях города.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Он запрещает новую регистрацию иностранных автомобилей для осуществления перевозок пассажиров, а с учетом сложившейся специфики рынка фактически речь идет о том, что за короткий срок такого права лишатся почти все владельцы машин, не вошедших в перечень.

Предполагается, что решение поддержит отечественный автопром. Однако вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что ситуация скорее пойдет в обратную сторону. Число автомобилей, задействованных в такси, резко снизится, а на рынок подержанных машин хлынет множество относительно новых иномарок, что дополнительно обрушит спрос на продукцию российских автозаводов. Перекрыть эту тенденцию рост продаж машин таксопаркам не сможет.

