Крупнейший российский производитель вагонов перешел на четырехдневку

Работников гражданского сегмента «Уралвагонзавода» перевели на четырехдневку

«Уралвагонзавод» (УВЗ), крупнейший в России производитель вагонов и основной поставщик танков для армии, перевел часть гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает «Интерфакс».

Его представитель указал, что у компании другие направления, обеспеченные заказами, поэтому сотрудникам вагонного производства предложено перейти на новые места внутри компании. Кроме того, завод организовал переобучение сотрудников новым рабочим профессиям.

«Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности», — отметили в пресс-службе.

Сокращение рабочего времени на УВЗ происходит на фоне обвального падения спроса на новые вагоны, что приводит и к сокращению производства. За первые семь месяцев 2025 года выпуск грузовых вагонов в России снизился на 17 процентов, до 34,2 тысячи штук.

При этом в РЖД отмечают, что число новых вагонов все равно больше, чем выбывающих, поэтому избыточность парка продолжает нарастать. Такая тенденция наблюдается одновременно с падением погрузки. В сентябре она снова сократилась 3,3 процента, до 91,4 миллиона тонн.

Ранее стало известно, что из-за проблем с внутренним спросом и экспортом российские металлургические заводы начали сокращать сотрудников. Если ситуация в ближайшее время не улучшится, им придется переходить на четырехдневную рабочую неделю, хотя сейчас компании пытаются избежать этого.