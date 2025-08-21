РЖД сообщило о падении производства грузовых вагонов в России на 17 процентов

В период с января по июль 2025 года выпуск грузовых вагонов в России рухнул на 17 процентов в годовом выражении, до 34,2 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные «Объединения вагоностроителей» (ОВС), в которое входят крупнейшие игроки рынка, пишет РБК.

Еще в январе на совещании в Минпромторге рассматривали прогноз, в соответствии с которым выпуск по итогам года должен вырасти на 4,1 процента, но с февраля в отрасли начался спад. По оценке союза, негативная динамика будет только усиливаться.

Предприятия сталкиваются с отказом операторов от подписанных ранее контрактов, из-за чего им приходится снижать загрузку, а далее уже возникают проблемы с нормальным функционированием, если не идти на сокращение персонала.

Сильнее всего рухнуло производство хопперов (нужны для перевозки зерна, удобрений и других насыпных грузов) — на 80 процентов, до 2,2 тысячи единиц. Рост выпуска наблюдается в сегменте инновационных полувагонов (большей вместимости), нефтебензиновых цистерн и фитинговых платформ, в совокупности они дали 22,6 тысячи вагонов.

Как отмечает издание «РЖД-Партнер», одновременно падает производство всех основных узлов грузовых вагонов. Например, выпуск цельнокатаных колес упал на четверть, а производство поглощающих аппаратов — на 29 процентов.

Источник в крупном операторе отмечает, что нынешние уровни цен на вагоны и кредитных ставок делают в основном невыгодной покупку нового подвижного состава. В свою очередь, как заявил исполнительный директор ОВС Евгений Семенов, повлияли также низкий уровень списания парка вагонов по сроку службы и значительное падение погрузки на сетях РЖД.

При этом в РЖД указывают, что новый парк все равно поступает операторам быстрее, чем выбывает старый, поэтому избыток вагонов на сетях продолжает нарастать. На этом фоне в ОВС ожидают, что к концу года производство вагонов достигнет уровня 45 тысяч, что на 39 процентов меньше, чем годом ранее, а далее выпуск упадет до 40 тысяч единиц.

Ранее аналитическая компания «Эйлер» спрогнозировала, что в 2025 году погрузка на сети РЖД упадет на семь процентов, до 1,1 миллиарда тонн, что станет минимумом с начала века.