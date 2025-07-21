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13:36, 21 июля 2025Экономика

Погрузке на железной дороге в России предсказали обвал до уровня начала века

«Эйлер»: Погрузка на сети РЖД упадет в 2025 году до минимума за более чем 20 лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В 2025 году погрузка на сети ОАО «РЖД» упадет на семь процентов, до 1,1 миллиарда тонн. Об этом со ссылкой на прогноз аналитической компании «Эйлер» пишут «Ведомости».

В последний раз, как следует из статистики транспортной монополии, на таком уровне погрузка находилась в начале века — в 2002 году. Обвал обусловлен сокращением погрузки почти всех крупных категорий, за исключением удобрений.

Так, перевозка угля сократится на три процента, до 321 миллиона тонн, нефти и нефтепродуктов — на семь процентов, до 193 миллиона тонн, черных металлов — на 14 процентов, до 52 миллионов тонн, строительных грузов — на 19 процентов, до 90 миллионов тонн, а зерна — на 45 процентов, до 17 миллионов тонн. Также на один процент, до 108 миллионов тонн упадет перевозка железной и марганцевой руд.

Восстановление погрузки аналитики ожидают не раньше 2026 года. В прогнозе «Эйлер» указано, что показатель в следующем году может вырасти на четыре процента. В 2024 году погрузка на железных дорогах упала на четыре процента, при этом в конце года в РЖД полагали, что за предстоящие 12 месяцев показатель дойдет до 1,24 миллиарда тонн.

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Сформировавшаяся тенденция, отмечает эксперт «Эйлера» Андрей Полищук, связана с падением внутреннего спроса на ряд товаров и экспорта из-за укрепления рубля. Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин полагает, что по итогам года погрузка упадет на 2,5-8 процента, но в отдельных категориях падение составит 30-35 процентов.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов назвал главной причиной сокращения погрузки провал в строительной отрасли из-за проблем с кредитами и проектным финансированием.

Ранее Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подсчитал, что для железнодорожных операторов перевозка угля, предназначенного на экспорт, стала убыточной и не позволяет окупить технику. В Федеральной грузовой компании подтвердили, что снижение ставок привело к тому, что теперь они находятся «гораздо ниже уровня окупаемости вагона».

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