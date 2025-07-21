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09:02, 21 июля 2025Экономика

Перевозки угля на экспорт по России стали убыточными

ИПЕМ: В июле экспортные перевозки угля по России стали убыточными для операторов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Доходность перевозок угля, предназначенного на экспорт, по железным дорогам на южном и северо-западном направлениях стала нулевой, а иногда даже отрицательной для операторов. Об этом со ссылкой на оценку Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пишет «Коммерсантъ».

Замглавы организации Владимир Савчук указал, что ситуация ухудшилась даже по сравнению с провальным июнем. Для поставок угля из Кузбасса на Дальний Восток прибыль упала примерно в два раза — до 760 рублей по инновационным и 620 рублей по типовым вагонам. Отправка грузов из региона в западном направлении не приносит операторам ничего.

В Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО «РЖД») подчеркнули, что снижение ставок достигло такого уровня, что теперь они находятся «гораздо ниже уровня окупаемости вагона».

Источник на рынке подтвердил, что из-за снижения доходности компании не могут покрыть даже расходы на эксплуатацию и фонд оплаты труда. Другой собеседник издания назвал расчеты ИПЕМ полностью корректными. По его словам, доходов не хватает даже на ремонт вагона, не говоря уже про лизинг. Он уверен, что в перспективе ближайших двух-трех лет операторы столкнутся с дефицитом вагонов из-за их выхода из строя, и назвал ситуацию «потенциально патовой».

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«На ремонт вагонов не будет денег — и это еще если вагоны останутся и собственники не порежут их на запчасти или в металлолом», — объяснил он, заметив, что при сохранении парка компаниям придется платить за отстой вагона. Еще один источник считает, что падение ставок близко к финишу, потому что операторские компании в глубоком финансовом кризисе. По мнению Савчука, если рубль не ослабнет, «нас ждут очень непростые времена с абсолютно неприятными перспективами».

Ранее сообщалось, что в июне доходность оперирования парком полувагонов рухнула в 2-2,5 раза по сравнению с началом 2024 года и теперь позволяет окупать только купленный до 2018 года парк. Главной причиной такой ситуации стал кризис в угольной отрасли, влияющий на перевозки.

На прошлой неделе Минфин подготовил проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли». Он предусматривает расходы из бюджета в размере 63 миллиарда рублей, хотя сумма может меняться в зависимости от числа предприятий, которым необходима поддержка. При этом за первые четыре месяца года совокупные убытки компаний отрасли достигли 128,6 миллиарда рублей, что больше, чем за весь 2024-й.

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