В России подготовили программу помощи угольным компаниям

Минфин подготовил проект о мерах поддержки попавшей в кризис угольной отрасли

Проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» за авторством Минфина внесен на рассмотрение в правительство. Детали помощи попавшим в кризисные условиям компаниям раскрываются в сообщении на сайте финансового ведомства.

Угольщики должны получить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых в период до 30 ноября этого года. На тот же период предполагается продлить и сроки уплаты отдельных страховых взносов и предоставить отсрочку по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года.

Все отсрочки исключают начисления процентов на сумму долга. По предварительной оценке, на обозначенные цели в совокупности может потребоваться 63 миллиарда рублей, однако после утверждения перечня компаний, которым согласуют отсрочку, сумма может измениться.

Соответствующий список в течение десяти дней после вступления в силу постановления должно будет направить налоговым органам Минэнерго.

В Минфине полагают, что такая поддержка позволит компаниям высвободить оборотные средства на указанный период и улучшить свои финансово-экономические показатели.

Также пресс-служба ведомства сообщила, что отдельные представители отрасли уже получили помощь по индивидуальным решениям — это субсидии, реструктуризация задолженностей и отсрочки по кредитам.

Речь идет о ПАО «Мечел», АО «Воркутауголь», АО «ХК «СДС-уголь», АО «УК «Сила Сибири», ООО «ТД «Донские угли», АО «УК «Северный Кузбасс», АО «СУПК». В совокупности они управляют 34 шахтами и угольными разрезами, 16 обогатительными фабриками, а также 20 производствами в смежных сферах. Вскоре будут рассмотрены случаи еще пяти компаний, также готовятся обращения порядка 40 участников отрасли.

Ранее замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов признал, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, по состоянию на середину лета закрыты или находятся на грани закрытия 51 предприятие. Главной причиной для такой ситуации стало падение экспортных цен на уголь до уровня, при котором поставки становятся убыточными.

В первом полугодии цены экспортных поставок российского угля достигли минимумов за пять лет. К маю доля убыточных угольных компании в России достигла 62,8 процента. Общие потери отрасли составили уже 128,6 миллиарда рублей, что сравнимо с убытками за весь 2024 год.