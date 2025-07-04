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13:27, 4 июля 2025Экономика

Доходность перевозчиков угля в России рухнула

Доходность операторов полувагонов в РФ рухнула в 2,5 раза из-за проблем с углем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В июне доходность оперирования российским парком полувагонов рухнула в 2-2,5 раза по сравнению с началом 2024 года и теперь позволяет окупать только парк, купленный до 2018 года. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает РБК.

Такая тенденция наблюдается на фоне проблем в угольной отрасли. Разворачивающийся кризис привел к тому, что ставки на маршруте из Кузбасса в порты Дальнего Востока в прошлом месяце упали на 16 процентов по сравнению с маем для типовых вагонов и на 13 процентов — для инновационных, до 105 и 132 тысяч рублей соответственно.

На северо-западном и южном направлении падение составляет 11-13 и 7-11 процентов. Спотовые и долгосрочные ставки в июне упали на 16 процентов за типовой вагон и на 24 процента за инновационный, до минимумов с сентября 2021 года.

Источники среди крупных операторов подтвердили эту информацию. Представитель Информационного центра операторов (ИЦО) уточнил, что такие ставки делают убыточными купленные в последние годы типовые и инновационные вагоны.

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Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов назвал такую динамику неизбежной, потому что угольные компании не могут обеспечить доходность операторов. В свою очередь, собеседник издания в операторской компании рассказал, что участники рынка перестают ремонтировать вагоны и отправляют их в отстой. В перспективе такой способ приведет к тому, что вагонов перестанет хватать, а оперативно провести ремонтные работы не выйдет.

Операторы ожидают, что из-за проблем на угольном рынке ситуация будет ухудшаться, хотя и не с такой скоростью, как в первом полугодии. При этом затраты участников рынка постоянно растут, потому что дорожают ремонты и запчасти, а РЖД повышает тарифы. Стимулировать рост ставок могло бы увеличение экспорта угля, но на него пока рассчитывать сложно.

Ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин предупредил, что если негативные тенденции не переломить, то убытки угольных компаний в России в совокупности могут вырасти в три раза, до 300-350 миллиардов рублей. Отдельной проблемой он назвал закредитованность компаний, к началу второго полугодия общий долг достиг 1,2 триллиона рублей.

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