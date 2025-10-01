Экономика
13:15, 1 октября 2025Экономика

В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

Погрузки РЖД нефти и нефтепродуктов снизились в 2025 году на 5,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

РЖД снизила в сентябре погрузки на сети на 3,3 процента, до 91,4 миллиона тонн, грузооборот упал в тот же период год к году на 6,4 процента, до 199,2 миллиарда тарифных тонно-километров. Об этом говорится в материалах компании.

Отмечается, что в январе-сентябре 2025 года погрузка снизилась на 6,7 процента, до 830,2 миллиона тонн. Наиболее резким оказалось падение перевозки продукции отраслей, испытывающих проблемы. Для черных металлов показатель составил минус 17,1 процента, отправка строительных грузов упала на 13,1 процента. Также на 5,4 процента в связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка продукции нефтяной отрасли.

«Динамика погрузки по-прежнему определяется рядом внешних факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны и на мировых рынках», — констатировали в РЖД.

Ранее правление перевозчика утвердило скидки на услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов, которые будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года. На фоне роста цен и перебоев с поставками соответствующей продукции на рынке указывали, что сроки доставки по железной дороге бензина и дизельного топлива затягиваются.

