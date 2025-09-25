Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 25 сентября 2025Экономика

Перевозка нефтепродуктов в цистернах подешевеет в России вдвое

РЖД даст в 2026 году скидки на перевозки нефтепродуктов в цистернах
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правление РЖД утвердило скидки на услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов, которые будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах подешевеют вдвое (на 50 процентов), а ставки на возврат порожних цистерн снизят на пять процентов.

Помимо этого, скидка на порожний пробег цистерн, следующих после перевозок газового конденсата со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) составит 42,1 процента.

На фоне кризиса на топливном рынке страны в российском Минэнерго заявляют о ведущейся работе по стабилизации цен. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования, подчеркнули 24 сентября в ведомстве.

В числе влияющих на ситуацию факторов, помимо ремонтов НПЗ и снижения производства топлива, эксперты называют и логистические проблемы. О перебоях с поставками говорил ряд российских губернаторов. По словам основателя группы «Калина Ойл» Валерия Борисова, на которого ссылается «Коммерсантъ», поставки бензина и дизтоплива резко сократились, а сроки доставки по железной дороге затягиваются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Китайцев оставили ночевать на полу в аэропорту после столкновения их самолета с российским

    Московских водителей призвали быть осторожными на фоне заморозков

    Спасавшей детей от беспилотников ВСУ россиянке выписали штраф

    Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе и попросил «набраться терпения»

    Apple раскрыла тайну царапин на iPhone 17 Pro

    Названа неожиданная альтернатива энергетикам

    Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном, обратился к военным и попал на видео

    Раскрыт гонорар снимавшегося с Зеленским актера за выступление в России

    Кардинально сменившая имидж Рита Ора снялась в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости