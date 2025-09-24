Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 24 сентября 2025Экономика

В России заявили о работе над стабилизацией цен на бензин

Минэнерго: Работа над стабилизацией топливных цен в России ведется
Вячеслав Агапов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Министерство энергетики ежедневно отслеживает ситуацию на топливном рынке и ведет работу по стабилизации цен на бензин. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает ТАСС.

По данным ведомства, мониторинг ситуации с ценами ведется в ежедневном формате. Вопросы обеспечения топливом держат на контроле совместно с региональными властями.

«В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости», — подчеркнули в Минэнерго.

Основные виды топлива в России начали резко дорожать с начала осени из-за внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам.

В ходе торгов в среду, 24 сентября, стоимость бензина марки АИ-92 достигла исторического максимума в 73,68 тысячи рублей за тонну. Стоимость премиального АИ-95 поднялась на 0,27 процента, до 79 393 рублей. Дизельное топливо подешевело на 0,2 процента, до 72 061 рубля.

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, вероятнее всего, власти продлят ограничения по бензину на октябрь и будут внимательно контролировать торговые механизмы. Подорожание топлива является важнейшим фактором ускорения инфляции в стране, с которой так долго боролись за счет жесткой денежно-кредитной политики в Банке России. Однако власти откладывают решение по дизелю — сперва могут ограничить объемы закупок и цены на бирже. Влиять на экспорт могут точечно, чтобы не нанести прямой ущерб бюджету и нефтяным компаниям, добавил Чернов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    В ФФККР оценили вероятность допуска Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

    Агрессивная белка отправила в больницу двух человек

    Рубио на встрече с Лавровым обратился с призывом к России

    В Белом доме объяснили смысл заявлений Трампа о старых границах Украины

    Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

    Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости