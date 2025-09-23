Аналитик оценил возможность ужесточения вывоза бензина из России

Аналитик Чернов: Власти России, вероятно, продлят ограничения на вывоз бензина

Власти России, вероятно, продлят ограничения на вывоз бензина и ограничат объемы закупок и движение цен на бирже по дизельному топливу. Так оценил возможность ужесточения аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт напомнил, что из-за скачков котировок на бензин и исторически рекордные цены на дизель правительство стало обсуждать продление запрета на экспорт в октябре и возможность распространить ограничения на дизельное топливо. Ограничения призваны насытить внутренний рынок и стабилизировать цены в условиях высокого спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за атак украинских БПЛА.

«Запрет на экспорт бензина, введенный с сентября для всех, а с октября для непроизводителей призван был насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Но для дизеля ситуация сложнее, так как сезонный спрос остается высоким, а перебои с поставками привели к тому, что котировки на 22 сентября превысили 72,2 тысячи рублей за тонну», — констатировал Чернов.

Вероятнее всего, власти продлят ограничения по бензину на октябрь и будут внимательно контролировать торговые механизмы, так как подорожание топлива является важнейшим фактором ускорения инфляции в стране, с которой так долго боролись за счет жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в Банке России (ЦБ). Однако власти откладывают решение по дизелю — сперва могут ограничить объемы закупок и движение цен на бирже. Влиять на экспорт могут точечно, чтобы не нанести прямой ущерб бюджету и нефтяным компаниям, добавил Чернов.

В ходе торгов во вторник, 23 сентября, стоимость бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд и преодолела отметку в 73,6 тысячи рублей за тонну. Ближе к 14:25 по московскому времени котировки топлива подскочили до 73644 рублей. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,07 процента. Стоимость премиального сорта АИ-95, в свою очередь, опустилась на 0,4 процента и составила 79176 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,7 процента, до 72209 рублей.

