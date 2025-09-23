Экономика
14:37, 23 сентября 2025Экономика

Стоимость бензина в России обновила рекорд

Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже превысила 73,6 тысячи рублей за тонну
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В ходе торгов во вторник, 23 сентября, стоимость бензина марки АИ-92 обновила исторический рекорд и преодолела отметку в 73,6 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Ближе к 14:25 по московскому времени котировки топлива подскочили до 73644 рублей. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,07 процента. Стоимость премиального сорта АИ-95, в свою очередь, опустилась на 0,4 процента и составила 79176 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,7 процента, до 72209 рублей.

Удорожанию топлива в России способствует ряд факторов. К числу основных причин эксперты относят проведение ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак украинских беспилотников, трудности с доставкой, ажиотажный спрос на фоне закрытой статистики по резервам.

Федеральная антимонопольная служба неоднократно предупреждала участников внутреннего рынка о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен на топливо. В середине сентября ведомство адресовало подобный сигнал компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на фоне трудной ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области.

Из-за требований правительства головной компании пришлось отложить начало ремонта на НПЗ в Омске. Благодаря отложенному ремонту, отмечал глава «Газпромнефти» Александр Дюков, компания в сентябре сможет увеличить продажу бензинов на 14 процентов в годовом выражении. Кроме того, организация подняла процент реализации на Петербургской бирже с 15 до 17 процентов от общих объемов производства. Подобные меры, как ожидается, должны помочь стабилизировать российский топливный рынок.

