От нефтяной компании в России потребовали снизить цены на топливо

ФАС потребовала от «Газпромнефти» снизить цены на бензин и дизтопливо в Тюмени

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании «Газпромнефть — Региональные продажи» о недопустимости необоснованного повышения цен из-за ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным ФАС, компания без экономически или технологически обусловленных причин подняла стоимость всех видов топлива на отдельных АЗС. На исправление ситуации ведомство отвело 12 дней, в противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Ранее сообщалось, что цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла исторического максимума, а дизельное топливо подорожало до наибольшего за два года значения.

Такая ситуация наблюдается на фоне опережающего общую инфляцию роста розничных цен на бензин, с чем власти успешно боролись в последние годы. С начала января он превысил 7 процентов, в то время как остальные цены поднялись только на 4 процента.