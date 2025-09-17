Экономика
15:14, 17 сентября 2025Экономика

Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

Стоимость бензина и дизтоплива на Петербургской бирже достигла максимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ходе торгов на Петербургской бирже в среду, 17 сентября, стоимость дизельного топлива достигла максимума за два года, а бензин Аи-92 подорожал до рекордных значений в истории. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Дизтопливо с поставкой на европейской части России взлетело в цене на 2,4 процента, до 68 720 рублей за тонну. В регионе Урал и Сибирь рост составил 1,33 процента (67 006 рублей за тонну), а в регионе Сибирь и Дальний Восток цена не изменилась, потому что за весь день не было продано ни одной партии.

Цена бензина Аи-92 достигла уровня 73 208 рублей за тонну, прибавив 0,09 процента к установленному вчера рекордному уровню, а бензин Аи-95 подешевел до 79 071 (минус 0,43 процента).

В регионе Сибирь и Дальний Восток бензин Аи-92 почти сравнялся в биржевой цене с Аи-95 — 75 649 и 76 236 рублей за тонну соответственно, что может свидетельствовать о проблемах с поставками При невозможности получить купленный на бирже премиальный сорт АЗС могут увеличивать конкуренцию за более дешевый, но доступный бензин.

Ранее «Петромаркет» подсчитал, что средняя стоимость бензина на российских АЗС, которую в прошлые годы власти старались удерживать на уровне инфляции, теперь обгоняет общий рост цен.

В конце августа на совещании у вице-премьера Александра Новака главы крупнейших российских нефтяных компаний пообещали, что уже в сентябре в России будет обеспечен профицит бензина благодаря завершению ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Таким образом, уверяли они, цены начнут снижаться.

