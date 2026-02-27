Реклама

Россия
23:27, 27 февраля 2026Россия

Специалисты демонтируют фасадную плиту на месте взрыва в Москве

Префектура ЮЗАО: Взрыв на улице Кадырова не повлиял на несущие конструкции дома
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В результате мощного взрыва в квартире дома № 8 корпус 3 по улице Кадырова в Москве оказалась повреждена фасадная плита, специалисты демонтируют ее с помощью специализированной техники. Об этом «Ленте.ру» рассказали в префектуре Юго-Западного административного округа (ЮЗАО), отметив, что инцидент на несущие конструкции дома не повлиял.

На месте работают городские службы. В результате взрыва также пострадало оконное остекление. Жилой дом не был газифицирован.

Установление обстоятельств инцидента, ликвидацию последствий и соблюдение жилищных прав граждан, взяла на контроль Зюзинская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно о том, что в результате взрыва пострадали два человека — 14-летняя девочка и ее 50-летний отец. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

