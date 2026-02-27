Реклама

Стало известно о пострадавших при взрыве в московской квартире

Mash: При взрыве в московской квартире на улице Кадырова пострадали 2 человека
Екатерина Щербакова
Вечером 27 февраля прогремел сильный взрыв в многоэтажном доме на улице Кадырова в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате происшествия пострадали два человека — мужчина и его дочь.

50-летнего мужчину и 14-летнюю девочку осматривают медики. Жителей подъезда эвакуировали, их всех временно разместят в школе рядом с домом.

В квартире, где произошел взрыв, ударной волной выбило окна, а также стену, которая повисла на арматуре. Что стало причиной взрыва — пока неизвестно, дом не был газифицирован.

Как рассказала хозяйка квартиры, ее в момент происшествия дома не было, ремонт они не делали.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, который заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в машину предпринимателя.

