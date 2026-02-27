Реклама

В российском регионе подорвали автомобиль предпринимателя

В Подмосковье задержали мужчину, заложившего СВУ в машину предпринимателя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье задержали мужчину, заложившего СВУ в машину предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным следствия, 10 февраля на железнодорожном переезде во Фрязино в автомобиле произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В результате пострадавший получил осколочные ранения ноги.

Следователи и криминалисты СК осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наблюдения, а также различные части автомобиля для проведения взрывотехнической экспертизы.

В ходе предварительного следствия было установлено, что взрывное устройство к днищу машины потерпевшего накануне ночью прикрепил мужчина, а за две недели до этого он же повредил колеса этому автомобилю.

В результате отработки круга лиц, с кем у пострадавшего были конфликты, установили местного жителя, причастного к преступлению. Его задержали на территории Ростовской области и доставили в следственный отдел по Московской области.

Ранее сообщалось, что бывший председатель ФК «Локомотив» выслушал приговор за организацию покушения.

