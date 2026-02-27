Реклама

23:59, 27 февраля 2026

BMW отзовет сотни тысяч автомобилей по всему миру

Александра Синицына
Фото: Bob Strong / Reuters

Германский концерн BMW принял решение снова отозвать сотни тысяч своих автомобилей разных моделей по всему миру из-за угрозы возгорания. Такие данные приводит агентство DPA , ссылаясь на информацию от Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

Уточняется, что решение затронет 335 374 машины автогиганта. Речь идет о моделях i5, i7, M5, а также 5-й и 7-й серий, которые выпускали с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года. Только в Германии планируется отозвать 29 441 автомобиль.

В сентябре сообщалось, что BMW отзовет из-за риска пожаров модели, которые сошли с конвейера с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года. Указанные машины собирались в том числе в Азии и европейских странах.

