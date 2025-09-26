Экономика
14:59, 26 сентября 2025

Ушедший из России автомобильный гигант отзовет сотни тысяч автомобилей из-за риска пожаров

DPA: BMW отзовет в Германии 136 тысяч автомобилей из-за риска пожаров
Вячеслав Агапов

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

BMW отзовет более 300 тысяч автомобилей из-за риска пожаров. Об этом со ссылкой на материалы DPA сообщает ТАСС.

Ушедший из России автомобильный гигант отзовет из-за риска пожаров модели, которые сошли с конвейера с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года. Указанные автомобили собирались в том числе в Азии и европейских странах, отмечают в компании.

BMW не называет точное количество машин, которые попадают под кампанию, но известно, что в Германии отзовут 136 тысяч, а в США — 195 тысяч.

Проблема, из-за которой может произойти возгорание автомобиля, кроется в негерметичных компонентах — в пусковое устройство может проникнуть вода и вызвать коррозию и короткое замыкание, приводящее к локальному перегреву стартера. Подобное может произойти и во время стоянки автомобиля. Поэтому клиентам рекомендовали парковать автомобили на открытом воздухе, вдали от зданий до завершения ремонта.

Пресс-служба Государственного управления рыночного регулирования Китая предупредила, что китайский концерн Xiaomi отзовет 116,8 тысячи электрокаров SU7, которые выпускались с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. У них возникли проблемы с системой помощи водителю — она может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем на себя, риск столкновений и аварии увеличивается.

