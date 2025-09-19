Экономика
14:49, 19 сентября 2025Экономика

Xiaomi отзовет тысячи электрокаров

Xiaomi отзовет 116,8 тыс. электрокаров из-за проблем с системой помощи водителю
Вячеслав Агапов

Фото: Xiaomi

Китайский концерн Xiaomi отзовет 116,8 тысячи электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления рыночного регулирования Китая.

Под отзывную кампанию попадают электрические седаны SU7, которые выпускались с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. У них возникли проблемы с системой помощи водителю — она может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем на себя, риск столкновений и аварии увеличивается.

Компания устранит неисправность с помощью технологии удаленного обновления автомобиля (OTA) для бесплатного исправления программного обеспечения (ПО). Производитель уведомит владельцев автомобилей с помощью SMS, мобильного приложения, кроме того, водители могут позвонить на горячую линию службы поддержки клиентов Xiaomi, чтобы узнать, подпадает ли их автомобиль под исправления ПО.

Ранее стало известно, что российское подразделение китайского автоконцерна Geely ООО «Джили-Моторс» объявило об отзыве 17,7 тысячи Emgrand, проданных в период с ноября 2023 года и по настоящее время. Поводом для отзыва стала проблема с клапаном вентиляции, расположенным в крышке заливной горловины топливного бака. При определенных обстоятельствах и условиях движения он может способствовать появлению вакуума в системе.

