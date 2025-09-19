Экономика
11:44, 19 сентября 2025Экономика

Китайский автопроизводитель отзовет почти 20 тысяч автомобилей в России

Geely объявил об отзыве в России 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки дефектов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российское подразделение китайского автоконцерна Geely ООО «Джили-Моторс» объявило об отзыве 17,7 тысячи Emgrand, проданных в период с ноября 2023 года и по настоящее время. Об этом со ссылкой на информацию Росстандарта сообщает «Интерфакс».

Поводом для отзыва стала проблема с клапаном вентиляции, расположенным в крышке заливной горловины топливного бака. При определенных обстоятельствах и условиях движения он может способствовать появлению вакуума в системе.

При долговременной работе двигателя в редких случаях такие условия приводят к деформации топливного бака из-за касания его стенок компонентов топливного насоса.

На всех отзываемых машинам проверят (и при необходимости заменят) крышку заливной горловины топливного бака, а также состояние системы вентиляции и самого бака. В случае выявленных повреждений его бесплатно заменят. Самостоятельно выяснить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Ранее сообщалось, что в первую неделю сентября самой продаваемой иномаркой в России с результатом 1399 штук впервые оказался белорусский кроссовер Belgee X50. Концерн зарегистрирован в Белоруссии, однако автомобили этой марки собирают из комплектов Geely.

