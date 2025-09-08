Самой продаваемой в России иномаркой впервые стала белорусская

«Автостат»: Belgee X50 в начале сентября разошелся в РФ тиражом в 1399 штук

В начале сентября белорусско-китайский кроссовер Belgee X50 впервые оказался самой продаваемой иномаркой на российском авторынке. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

С 1 по 7 сентября вышеуказанный автомобиль разошелся в России тиражом 1399 единиц. Рост спроса позволил Belgee X50 обойти в рейтинге самых популярных иномарок китайский кроссовер Haval Jolion (1379 штук), который продолжительное время удерживал за собой статус наиболее востребованной зарубежной модели.

Концерн Belgee формально называют белорусским, хотя на деле автомобили этой марки собирают по технологиям китайского гиганта Geely. Последнему, по информации на 2024 год, в структуре акций предприятия «Белджи» принадлежала 38-процентная доля, оставшиеся 62 процента оставались за Белоруссией.

Примечательно, что сам Geely оказался в числе лидеров по количеству закрытых в России автосалонов. По итогам первого квартала 2025 года в РФ прекратили деятельность в общей сложности 12 шоурумов китайского автогиганта.

Падение спроса на автомобили из КНР аналитики связывают с рядом факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, регулярное повышение утильсбора, общее подорожание новых машин в РФ и проблемы с качеством китайских иномарок. На этом фоне директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов спрогнозировал снижение реализации иномарок из КНР в России на 15-17 процентов по итогам 2025 года. Однако, как полагают в агентстве «Автостат», это не помешает «китайцам» сохранить за собой доминирование. Эксперты сходятся во мнении, что с учетом отсутствия предпосылок для скорого возвращения западных брендов, «АвтоВАЗу» будет невозможно в одиночку справиться с «большой четверкой» — Haval, Chery, Geely и Changan.