Момент взрыва в Москве попал на видео

Опубликовано видео момента взрыва на улице Кадырова в Москве

Telegram-канал 112 опубликовал видео момента взрыва на улице Кадырова в Москве.

«На месте продолжают работать экстренные службы. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия», — отмечается в публикации.

В результате мощного взрыва в квартире дома № 8 корпус 3 по улице Кадырова в Москве оказалась повреждена фасадная плита, специалисты демонтируют ее с помощью специализированной техники.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадали два человека — 14-летняя девочка и ее 50-летний отец. Медики оказывают им всю необходимую помощь.