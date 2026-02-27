Реклама

23:25, 27 февраля 2026Мир

На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом

PL: Киеву нужно стать хорошим соседом для Москвы ради членства в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украине необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе (ЕС). К такому выводу пришло издание Parlamentní listy.

«Лучшее, что могут украинцы сделать для того, чтобы стать приемлемым членом Европейского союза, это то же, чего требуют от них русские: стать приемлемым соседом для них. Речь о денацификации, демилитаризации и нейтралитете», — отметили авторы материала.

Журналисты также считают, что Украина сейчас представляет собой огромную проблему для Европы. Внутри страны стало очень много вооруженных националистов и неонацистов, а также усугубилась ситуация с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Европейский союз до сих пор испытывает проблемы с доверием к Украине из-за урезания полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры летом 2025 года.

До этого Венгрия выдвинула требование Европейскому союзу отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения нефтепровода «Дружба» и возможность возобновления его работы.

