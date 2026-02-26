Реклама

Венгрия выдвинула требование ЕС из-за Украины

Венгрия призвала ЕС направить на Украину миссию по нефтепроводу «Дружба»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Венгрия выдвинула требование Европейскому союзу (ЕС) отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения нефтепровода «Дружба» и возможность возобновления его работы. Об этом написал советник премьер-министра страны Виктора Орбана Балаш Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Совершенно очевидно, что транзит был остановлен украинской стороной по политическим причинам; теперь они это отрицают и препятствуют усилиям по прояснению ситуации. Позиция Венгрии остается неизменной: энергетическая безопасность — это вопрос национальных интересов», — указал политик.

Орбан также призвал Брюссель к прозрачности процесса расследования и уважению Будапешта и его интересов.

Ранее венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир рассказал в беседе с «Лентой.ру», что Евросоюз и Украина пользуются ситуацией с нефтепроводом «Дружба», чтобы избавиться от Орбана. При этом он подчеркнул, что Киев выбрал ошибочный путь прямого давления и хамства, в то время как Брюссель самоустранился от проблемы и принципиально ее игнорирует.

