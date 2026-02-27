Реклама

В ЕС заявили о недоверии к Украине

Еврокомиссар Кос: ЕС испытывает проблемы с доверием к Украине из-за НАБУ и САП
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марта Кос

Марта Кос. Фото: Omar Havana / Getty Images

Европейский союз (ЕС) до сих пор испытывает проблемы с доверием к Украине из-за урезания полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) летом 2025 года. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос, передает «Украинская правда».

«Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие — не получится... Когда доверие уже не является полным — тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький вопросительный знак: а правильно ли он поступает? Какова теперь цель?» — отметила еврокомиссар.

6 октября 2025 года Кос заявила, что Евросоюз не может принять в свой состав Украину, которая не соблюдает принцип верховенства права. Она объяснила, что Украине предстоит «тяжелая работа» по введению реформ в различных областях: от сельского хозяйства до охраны окружающей среды.

