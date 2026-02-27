Ушел из жизни известный писатель-фантаст

Известный писатель-фантаст Дэн Симмонс ушел из жизни в возрасте 77 лет

Известный американский писатель-фантаст Дэн Симмонс 21 февраля ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Degnity Memorial.

Симмонс умер в Лонгмонте, штат Колорадо, а причиной смерти стал инсульт. В последний день рядом с ним находились его жена Карен и дочь Джейн.

Дэн Симмонс известен многим по научно-фантастической саге «Песни Гипериона», циклу «Троя» и мистическому роману «Террор».

За свою жизнь писатель стал обладателем 25 международных и национальных премий. Произведения Дэна Симмонса изданы в 27 странах.

Ранее стало известно о смерти советской актрисы театра и кино Натальи Климовой, звезды фильма-сказки «Снежная королева» Артистка ушла из жизни в 87 лет.