Культура
10:51, 26 февраля 2026Культура

Ушла из жизни актриса «Снежной королевы»

Актриса из «Снежной королевы» Климова умерла на 88-м году жизни
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: РИА Новости

Советская актриса театра и кино Наталья Климова, снявшаяся в фильме-сказке «Снежная королева», скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщили на портале «Кино-театр.ру».

В публикации говорится, что актриса умерла 25 февраля.

Известно, что Наталья училась в театральной школе-студии МХАТ, работала в театре «Современник». В кино актриса начала сниматься с 1963 года.

«В начале 1990-х актриса оставила сцену из-за тяжелой формы туберкулеза крови. Несколько лет провела в больницах. Когда болезнь отступила, Наталья в 1998 году вместе с мужем, Владимиром Заманским решили уехать от мирской суеты. Они поселились в Муроме», — сообщает портал.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет.

