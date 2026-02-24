Умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Александру Афанасьеву-Шевчук.

Александра сообщила, что в последнее время ее мать сильно болела. Причиной ее смерти стала лимфома головного мозга. «Мы почти три года боролись с проклятой болезнью», — поделилась Афанасьева-Шевчук.

Ирина Шевчук окончила ВГИК и еще во время учебы снялась в культовых картинах «Приключения желтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие», где исполнила роль Риты Осяниной. Она также сыграла в фильмах «Белый Бим Черное ухо», «Кодекс молчания», «Я буду ждать...», «Побег из тюрьмы». В 2019 году за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность актриса была удостоена звания Заслуженной артистки РФ.