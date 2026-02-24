Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:56, 24 февраля 2026Культура

Умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет
Ольга Коровина
Ирина Шевчук (справа)

Ирина Шевчук (справа). Фото: РИА Новости

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Александру Афанасьеву-Шевчук.

Александра сообщила, что в последнее время ее мать сильно болела. Причиной ее смерти стала лимфома головного мозга. «Мы почти три года боролись с проклятой болезнью», — поделилась Афанасьева-Шевчук.

Ирина Шевчук окончила ВГИК и еще во время учебы снялась в культовых картинах «Приключения желтого чемоданчика» и «А зори здесь тихие», где исполнила роль Риты Осяниной. Она также сыграла в фильмах «Белый Бим Черное ухо», «Кодекс молчания», «Я буду ждать...», «Побег из тюрьмы». В 2019 году за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность актриса была удостоена звания Заслуженной артистки РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названа выдавшая местонахождение инсценировавшей свою смерть экс-чиновницы деталь

    Зеленский поставил Орбана в один ряд с Путиным и Лукашенко

    На популярном у россиян курорте питоны устроили заплыв по улицам

    Дочери отказались общаться с бывшим принцем Эндрю после его ареста

    Айза в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото

    Шедевры русских классиков продадут за миллиард рублей

    Умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok