Рост стоимости бензина на заправках начал обгонять инфляцию

«Ъ»: Средняя стоимость бензина на АЗС в России с начала года выросла на 7,21 %

Розничная стоимость бензина в России, которую в прошлые годы власти старались удерживать на уровне инфляции, начала существенно обгонять общий рост цен. Об этом со ссылкой на данные «Петромаркета» сообщает «Коммерсантъ».

С января по начало сентября бензин в среднем подорожал на 7,21 процента при инфляции 4,03 процента. Так, по состоянию на 5 сентября бензин Аи-92 стоил 60,1 рубля за литр, а Аи-95 — 64,7 рубля.

Как указал старший аналитик БКС Кирилл Бахтин, даже с учетом такой динамики розничные цены в несколько раз отстают от оптовых, которые за месяц поднялись на семь процентов. По его мнению, умеренное подорожание на заправках объясняется государственным контролем со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве, в свою очередь, подтвердили, что применяют меры к заправкам, где, по их мнению, имеет место необоснованный рост цен.

Информации об оптовых ценах на топливо нет в открытом доступе. Источник издания утверждает, что мелкооптовые партии бензина и дизельного топлива стоят гораздо дороже, чем на бирже, что связано с региональным дефицитом, длительными сроками отгрузки и проблемами с логистикой.

В августе биржевые котировки бензина обновили исторические максимумы, установленные в сентябре 2023 года. Для борьбы с ростом цен с 8 сентября Петербургская биржа изменила правила торгов. Участники рынка утверждают, что в результате биржевая стоимость топлива окончательно оторвется от реальной, по которой на рынке проходят сделки.

Эксперты ожидают, что такая ситуация обязательно приведет к новому витку роста цен на АЗС. По оценке аналитической компании «Эйлер», уже в августе убытки при продаже бензина достигали семи рублей за литр.

