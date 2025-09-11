В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

«Ъ»: Участники торгов на бирже подвергли критике новые правила продажи бензина

Новые правила торгов бензином на Петербургской бирже, введенные с 8 сентября для сдерживания роста цен на топливо, приведут к искажению ценообразования и отрыву биржевой стоимости от реальной оптовой. Об этом со ссылкой на опрос участников торгов пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Площадка изменила механику торгов с понедельника, 8 сентября. С начала недели лимит роста цены по бензинам АИ-92 и АИ-95 установлен на уровне 0,01 процента против прежних 0,5 процента.

Также на предварительных торгах и аукционе открытия их участник имеет право подать только одну заявку на один лот. В основной сессии список заявок ограничен 15 позициями, в каждой из которых может быть не более трех лотов.

Источник издания в Минэнерго назвал ограничения временными, а их целью — позволить большему числу покупателей получить доступ к торгам. Однако представители компаний, критикуя нововведения, подчеркивают, что корень проблем не в торговых искажениях, а в дефиците бензина, так как производство не покрывает имеющийся спрос.

Попытка искусственного сдерживания цен может привести к той же ситуации, что наблюдалась во время топливных кризисов 2010-2011 годов. Тогда биржевые котировки были гораздо ниже реальных цен, из-за чего настоящие торги переместились за пределы биржи. Кроме того, один из участников торгов предупредил, что инициатива площадки приведет к росту закупок бензина при помощи «роботов», что подорвет все усилия по повышению доступности топлива.

В Минэнерго отказались подтвердить опасения участников опроса, подчеркнув, что новые меры обсуждались с нефтяниками, ассоциациями трейдеров, Центробанком и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). По оценке чиновником, абсолютное большинство заинтересованных лиц поддержали изменения, а принятые меры позволили снизить биржевые котировки.

Между тем начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев назвал справедливыми аргументы противников нововведений. Он напомнил, что снижение доступности товара должно приводить к росту цены, а если этого не происходит, то биржевая цена отрывается от реальности и приводит к сокращению объемов торгов.

Его опасения подтвердил еще один источник издания. Он указал, что стоимость топлива на нефтебазах уже значительно выше биржевых цен, которые серьезно падают в последние дни.