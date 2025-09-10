Экономика
17:07, 10 сентября 2025

В России начали бороться с ростом цен на бензин с помощью ограничений

Петербургская биржа ужесточила условия продажи бензина для остановки роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На фоне роста биржевых цен на бензин до исторических максимумов Петербургская биржа с понедельника, 8 сентября, резко ужесточила правила торгов. Об этом со ссылкой на требования площадки к участникам торгов сообщает «Интерфакс».

В том числе речь идет об установлении границы предельных колебаний цен на марки АИ-92 и АИ-95, поставляемых железнодорожным транспортом, в размере плюс 0,1 процента и минус 20 процентов от текущей рыночной цены. Предполагается, что ограничения позволят эффективнее бороться с неконтролируемым подорожанием товара.

Также с начала недели действует режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия, в рамках которого допустима подача от одного участника торгов только одной заявки на покупку одного лота.

В рамках вводимого двустороннего встречного аукциона по одному биржевому инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке.

Собеседники агентства на топливном рынке назвали новые правила жестким ограничением торгов. Однако в Центробанке напомнили, что площадка имеет права вносить изменения в принципы торгов в секции «Нефтепродукты».

За последние три сессии АИ-92 с поставками не европейскую территорию России подешевел с 71 680 рублей за тонну до 71 573 рубля, а АИ-95 упал с 80 262 рубля за тонну до 78 960 рублей. Вместе с тем до максимального с апреля 2024 года уровня выросла стоимость дизельного топлива — 63 550 рублей.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками бензина привели к эпизодам дефицита топлива на АЗС более чем в десяти регионах России. В Нижегородской области проблемы объяснили «сложной производственно-экономической ситуацией на нефтеперерабатывающих предприятиях» и изменением логистики.

