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20:04, 11 июня 2026Наука и техника

Атомный «Леопард» Северного флота России вышел на испытания

«Известия»: АПЛ «Леопард» вышла на испытания после модернизации
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Леопард» проекта 971 «Щука-Б» вышла в море на заводские ходовые испытания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

После завершения контрольных мероприятий «Леопард» вернется в состав Северного флота. По словам кандидата военных наук Михаила Чекмасова, потенциал «Щук» позволяет эксплуатировать их сегодня. «Изначально в них было заложено, что они могут применять не только торпедное оружие, но и ракетное», — сказал он.

Модернизированный «Леопард» получил ракетный комплекс «Калибр», который позволяет поражать крылатыми ракетами морские и наземные цели.

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«Леопард», наряду с АПЛ «Тигр» и «Морж», создавали с улучшенной акустической скрытностью. Поэтому на Западе их выделяют в отдельную модификацию. Корабль спустили на воду в 1992 году, а в 2011-м «Леопард» отправили на ремонт.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев сообщил, что испытания новой АПЛ «Пермь», которая сможет нести ракеты «Циркон», завершат в 2026 году.

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