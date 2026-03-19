11:13, 19 марта 2026

Главком ВМФ рассказал об испытаниях «Перми» с гиперзвуковыми ракетами

Главком ВМФ: Испытания способной нести «Цирконы» АПЛ «Пермь» завершат в 2026-м
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Испытания новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь» проекта 885М «Ясень-М», которая способна нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», завершат в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в интервью «Красной звезде».

«В этом году завершаются испытания очередного атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами "Пермь" проекта "Ясень-М", который пополнит состав подводных сил Тихоокеанского флота», — сказал он.

Главком добавил, что в ближайшее десятилетие многоцелевые АПЛ «Ясень» и «Ясень-М» заменят все подлодки третьего поколения проектов 971, 945 и 949, которые остаются в составе флота.

К-572 «Пермь» заложили в 2016 году, а в марте 2025-го АПЛ спустили на воду. В шахтных пусковых установках подлодки можно размещать ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

Ранее в марте стало известно, что подводный крейсер «Казань» проекта 885М поразил цель ракетой «Оникс» в ходе боевой подготовки. Расстояние до мишени составило 300 километров.

