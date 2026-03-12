Атомная «Казань» отстрелялась «Ониксом»

СФ: Атомная подлодка «Казань» поразила цель крылатой ракетой «Оникс»

Атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М» поразила цель крылатой ракетой «Оникс» в ходе боевой подготовки. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота (СФ) России, передает РИА Новости.

В рамках плановых мероприятий подлодка выполнила стрельбу из подводного положения в Баренцевом море. «Оникс» поразил цель, которая обозначала надводный корабль условного противника. Расстояние до мишени составило 300 километров.

Данные объективного контроля подтвердили поражение мишени ракетой. В сообщении добавили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию СФ.

Подлодку «Казань» спустили на воду в 2017 году, а в 2021-м корабль приняли в состав Военно-морского флота России. АПЛ способна нести до 32 противокорабельных ракет «Оникс» с дальностью 300 километров. Изделие несет боевую часть весом 300 килограммов.

В июле 2025 года журнал The National Interest писал, что постройка новых АПЛ проекта 885М для Военно-морского флота России — это зловещий сигнал для США. Эти корабли могут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».