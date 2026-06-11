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20:02, 11 июня 2026Ценности

Россиянка сшила свадебное платье и удивила результатом пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @oldbaby_shop

Российская блогерша сшила свадебное платье и удивила результатом пользователей сети. Ролик, набравший 823 тысячи просмотров, опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательницы с никнеймом oldbaby_shop.

Сначала портная показала желаемый заказчицей фасон наряда. На размещенном снимке была запечатлена модель в изделии асимметричного кроя и на тонких бретелях. При этом клиентка подчеркнула, что желает получить наряд более пышный и торжественный.

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Затем мастер показала процесс работы, демонстрируя результат на манекене. Героиня ролика также уточнила, что первоначально отобранное кружево в процессе шитья стало рваться, поэтому ей пришлось искать новый материал. В завершение она запечатлела готовое свадебное платье, впечатлив зрителей.

«Платье роскошное», «Очень красиво. Нежно и в то же время очень индивидуально и даже слегка дерзко. У вас золотые руки!», «Фасон и само платье замечательные. Прекрасный образ для неформальной свадьбы», — написали они.

Однако юзеры также отметили, что цена за изделие оказалась слишком низкой. По словам портной, стоимость наряда вместе с материалом составила 17,5 тысячи рублей. Пользователи сети призвали ее повысить цену за уникальную работу.

Ранее в июне гости показали образы на свадьбу в стиле «Горько!» и порадовали зрителей. Блогерша Арина Федотова надела синее платье с леопардовым принтом, черные колготки в сетку и блестящее колье.

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