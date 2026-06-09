Гости показали образы на свадьбу в стиле «Горько!» и порадовали зрителей

Блогерша Арина Федотова показала свой и спутника образы на свадьбу в стиле «Горько!» и порадовали зрителей. Ролик, ставший вирусным, был опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом arina.fedotovaa разместила видео, в котором продемонстрировала процесс сборов. Она начала с макияжа, нанеся на веки ярко-голубые тени с глиттером. Затем девушка перешла к образу и надела синее платье с леопардовым принтом, черные колготки в сетку и блестящее колье. Внешний вид завершили черное болеро с рукавами три четверти и красные туфли.

Ее партнер выбрал серый классический костюм с блеском, рубашку сливочного цвета и бордовый галстук в полоску. Финалом образа стали ярко-розовые туфли с острым носком. «Как вам наши образы? Попали в дресс-код?» — подписала Федотова.

Пользователей сети впечатлили наряды россиян, о чем они написали в комментариях под роликом. «Настолько плохо, что хорошо!», «Эти розовые скороходы», «С каждым новым элементом вашего образа все больше и больше восхищения», «Сначала хотела написать только вам комплимент за образ, а потом увидела эти розовые чебуртырки», «Подкрасили у молодого человека вообще разнос», «Какой кошмар! Очень красиво», — иронично заявили они.

В мае флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети. Невеста пожелала композицию, собранную из отцветших одуванчиков.