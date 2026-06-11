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19:59, 11 июня 2026Экономика

Подмосковный город превратился в реку

Люберцы затопило после дождя
Полина Кислицына (Редактор)

Подмосковные Люберцы превратились в реку после сильного дождя. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На записях, снятых одной из местных жительниц, можно наблюдать, как люди пробираются по улицам города сквозь огромные лужи. Некоторые из них решили снять обувь и идти босиком. «Вкуснятина, медятина. Освежает», — описала происходящее девушка.

«Так можно и без бассейна обойтись», — подписал публикацию автор.

Ранее в июне стало известно, что Казань затопило после мощных ливней. Потоки воды хлынули не только в спальных районах, но и по проспекту Победы. На фоне ненастья город сковало девятибалльными пробками, сообщалось и о крупных авариях.

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