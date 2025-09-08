Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 8 сентября 2025Экономика

Биржевая стоимость дизельного топлива в России обновила максимум

Дизельное топливо на Петербургской бирже подорожало до максимума за 1,5 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам торгов на Петербургской бирже в понедельник, 8 сентября, дизельное топливо подорожало до 63 023 рублей за тонну, что стало максимумом с середины апреля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

При этом бензин в начале недели, напротив, дешевеет, хотя остается близок к историческим максимумам. Аи-92 опустился в цене на 0,38 процента, до 71 408 рубля за тонну, а сорт Аи-95 — на 0,9 процента, до 79 539 рубля.

Бензин с поставкой в Сибири и на Дальнем Востоке также подешевел, однако исключительно дорогим по-прежнему остается сорт Аи-92 — 76 381 рубль за тонну, что всего лишь на 1,3 тысячи дешевле, чем Аи-95, что говорит о недостаточности его объемов в регионе.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев допустил продление полного запрета на вывоз бензина из России, который в настоящее время действует до конца сентября.

Решение могут принять в случае сохранения проблем с обеспеченностью топливом потребителей на внутреннем рынке, что и является причиной рекордного роста биржевых цен. При этом поставщики утверждают, что в сентябре смогут удовлетворить спрос на бензин за счет выходящих из срочных и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Найден способ замедлить рост агрессивного рака

    В российском приграничье заметили поселившихся на кладбище и жгущих костры неизвестных

    Не сепарированных от родителей россиян предупредили о впадении в зависимости «через рот»

    Внешность Джессики Симпсон на красной дорожке премии удивила фанатов

    Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

    Количество жертв теракта в Иерусалиме возросло

    Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки

    Биржевая стоимость дизельного топлива в России обновила максимум

    Российский фельдшер без бронежилета прорвался через рой дронов ВСУ к раненым штурмовикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости