Биржевая стоимость дизельного топлива в России обновила максимум

Дизельное топливо на Петербургской бирже подорожало до максимума за 1,5 года

По итогам торгов на Петербургской бирже в понедельник, 8 сентября, дизельное топливо подорожало до 63 023 рублей за тонну, что стало максимумом с середины апреля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

При этом бензин в начале недели, напротив, дешевеет, хотя остается близок к историческим максимумам. Аи-92 опустился в цене на 0,38 процента, до 71 408 рубля за тонну, а сорт Аи-95 — на 0,9 процента, до 79 539 рубля.

Бензин с поставкой в Сибири и на Дальнем Востоке также подешевел, однако исключительно дорогим по-прежнему остается сорт Аи-92 — 76 381 рубль за тонну, что всего лишь на 1,3 тысячи дешевле, чем Аи-95, что говорит о недостаточности его объемов в регионе.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев допустил продление полного запрета на вывоз бензина из России, который в настоящее время действует до конца сентября.

Решение могут принять в случае сохранения проблем с обеспеченностью топливом потребителей на внутреннем рынке, что и является причиной рекордного роста биржевых цен. При этом поставщики утверждают, что в сентябре смогут удовлетворить спрос на бензин за счет выходящих из срочных и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).