Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 4 сентября 2025Экономика

В России допустили продление запрета на экспорт бензина

Замглавы ФАС Королев высказался о возможном продлении запрета на экспорт бензина
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Замглавы ФАС Виталий Королев допустил продление запрета на вывоз бензина из РФ, отметив, что сейчас рассматриваются все варианты. Его комментарий по поводу ситуации на топливном рынке приводит ТАСС.

«Очевидно, нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные», — подчеркнул в связи с этим представитель ведомства, отметив, что «здесь никаких вопросов нет».

Как напоминает агентство, вице-премьер РФ Александр Новак ранее поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Биржевая стоимость бензина тем временем продолжает обновлять исторические рекорды, дорожает он и на автозаправках. В ФАС ожидают стабилизации цен после насыщения рынка.

Срок действующего сейчас запрета на экспорт бензина истекает для всех участников рынка 30 сентября, а для непроизводителей — 31 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

    Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Российский экспорт шампиньонов взлетел

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    В России понадеялись на увеличение переработки нефти

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости