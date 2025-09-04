В России допустили продление запрета на экспорт бензина

Замглавы ФАС Королев высказался о возможном продлении запрета на экспорт бензина

Замглавы ФАС Виталий Королев допустил продление запрета на вывоз бензина из РФ, отметив, что сейчас рассматриваются все варианты. Его комментарий по поводу ситуации на топливном рынке приводит ТАСС.

«Очевидно, нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные», — подчеркнул в связи с этим представитель ведомства, отметив, что «здесь никаких вопросов нет».

Как напоминает агентство, вице-премьер РФ Александр Новак ранее поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Биржевая стоимость бензина тем временем продолжает обновлять исторические рекорды, дорожает он и на автозаправках. В ФАС ожидают стабилизации цен после насыщения рынка.

Срок действующего сейчас запрета на экспорт бензина истекает для всех участников рынка 30 сентября, а для непроизводителей — 31 октября.