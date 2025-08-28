Экономика
14:02, 28 августа 2025Экономика

В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Песков: Для сохранения стабильности топливных цен принимаются энергичные меры
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Для сохранения стабильности топливных цен в России правительство страны принимает энергичные меры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментарий которого приводит ТАСС.

Говоря о ситуации с ценами на бензин, представитель Кремля отметил, что их колебания происходят сейчас по разным причинам, но власти активно работают над сохранением стабильности стоимости энергоносителей и топлива.

В частности он напомнил о введении запрета на экспорт бензина. «Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем», — подчеркнул Песков.

Биржевые цены на бензин росли в РФ большую часть августа, обновляя исторические рекорды. На фоне этого, в условиях сезонного роста потребления, а также внепланового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах в ряде регионов страны возникли перебои с топливом на заправках.

В конце прошлой недели цены начали снижаться, что по срокам совпало с известиями о совещании у вице-премьера Александра Новака с участием глав нефтяных компаний, на котором, как выяснили СМИ, нефтяники пообещали уже в сентябре увеличить выпуск, сформировав профицит топлива.

По данным Росстата, которые приводит ТАСС, средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 25 августа выросли на 37 копеек, до 62,08 рубля за литр, в том числе на Аи-92 на 35 копеек, до 58,83 рубля за литр и Аи-95 — на 40 копеек, до 64,22 рубля.

