В России подешевел бензин

Биржевые цены на бензин снизились 22 августа более чем на 2 %

Биржевая стоимость бензина, бившая в последнее время рекорды почти в ежедневном режиме, перешла к снижению, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, 22 августа на 2,02 процента, до 71,194 тысячи рублей за тонну, подешевело топливо марки Аи-92, а стоимость Аи-95 упала ниже 80 тысяч рублей за тонну, до 79,66 тысячи, потеряв 2,07 процента.

Вплотную к отметке в 60 тысяч рублей приблизилась и цена тонны летнего дизельного топлива. Она снизилась в пятницу на 1,81 процента, до 60,023 тысячи.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, а для непроизводителей — до конца октября.

При этом введенный в конце июля полный запрет на вывоз бензина из страны пока не привел к значительному улучшению ситуации — биржевые цены обновляют пики, в ряде регионов заявляют о перебоях с топливом. Аналитики связывают возникшие проблемы в том числе с проведением внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что в России действует гибридная система ценообразования на бензин, при которой розничные цены зависят от налогов, договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен в пределах годовой инфляции и влияния оптовых цен на розницу. В связи с этим, следует из слов эксперта, «биржевые котировки, на которые все смотрят и ужасаются, влияют на опт», но прямо не определяют ценовую ситуацию на заправках.