В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

Балицкий: В Запорожской области есть проблемы с розничной продажей бензина

В Запорожской области на фоне пиков потребления и ремонтно-восстановительных работ на нефтеперерабатывающих заводах наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина марок Аи-92 и Аи-95. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Балицкий.

Как следует из слов губернатора, ситуация усугубляется «вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом» и находится на постоянном контроле властей, уже проработавших механизмы доставки топлива в область. Балицкий также уточнил, что стабилизация рынка бензина прогнозируется на первую декаду сентября.

Запорожская область стала еще одним регионом, где заявили о перебоях с бензином на фоне его рекордного подорожания.

Так, в Крыму, согласно заявлениям руководства республики, на некоторых автозаправках фиксируется дефицит, а на Дальнем Востоке, по сообщениям СМИ, отправляющиеся на отдых жители Хабаровска начали брать топливо в канистрах, чтобы не застрять на трассах.