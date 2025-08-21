В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

В Запорожской области на фоне пиков потребления и ремонтно-восстановительных работ на нефтеперерабатывающих заводах наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина марок Аи-92 и Аи-95. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Балицкий.
Как следует из слов губернатора, ситуация усугубляется «вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом» и находится на постоянном контроле властей, уже проработавших механизмы доставки топлива в область. Балицкий также уточнил, что стабилизация рынка бензина прогнозируется на первую декаду сентября.
Запорожская область стала еще одним регионом, где заявили о перебоях с бензином на фоне его рекордного подорожания.
Так, в Крыму, согласно заявлениям руководства республики, на некоторых автозаправках фиксируется дефицит, а на Дальнем Востоке, по сообщениям СМИ, отправляющиеся на отдых жители Хабаровска начали брать топливо в канистрах, чтобы не застрять на трассах.