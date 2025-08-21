Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 21 августа 2025Экономика

В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

Балицкий: В Запорожской области есть проблемы с розничной продажей бензина
Дмитрий Воронин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Запорожской области на фоне пиков потребления и ремонтно-восстановительных работ на нефтеперерабатывающих заводах наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина марок Аи-92 и Аи-95. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Балицкий.

Как следует из слов губернатора, ситуация усугубляется «вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом» и находится на постоянном контроле властей, уже проработавших механизмы доставки топлива в область. Балицкий также уточнил, что стабилизация рынка бензина прогнозируется на первую декаду сентября.

Запорожская область стала еще одним регионом, где заявили о перебоях с бензином на фоне его рекордного подорожания.

Так, в Крыму, согласно заявлениям руководства республики, на некоторых автозаправках фиксируется дефицит, а на Дальнем Востоке, по сообщениям СМИ, отправляющиеся на отдых жители Хабаровска начали брать топливо в канистрах, чтобы не застрять на трассах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо уже закончить с этим». Зеленский провел закрытую встречу после переговоров с Трампом. Что он заявил о выборах и территориях?

    Российская пенсионерка перехитрила телефонных мошенников и помогла задержать курьера

    Ермак высказался о референдуме по территориальным уступкам

    В России предрекли ВСУ ответ за удары по школе и детсаду в Курской области

    В столице региона России взорвалась автозаправка

    Пытавшемуся покончить с собой в российском СИЗО диверсанту вынесли приговор

    Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

    Любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении

    В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

    Раскрыты подробности драки мужа Блиновской с водителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости